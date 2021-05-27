Звёзды сериала «Друзья» признались в чувствах друг к другу

Звёзды сериала &#171;Друзья&#187; признались в чувствах друг к другу
Актеры "Друзей" признались в чувствах друг к другу. Фото: кадр из сериала "Друзья"

Американские актёры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые сыграли в сериале «Друзья» влюблённую пару Рейчел и Росса объявили об искренних чувствах друг к другу во время съёмок специального выпуска «Друзья: Воссоединение».

Как сообщает портал The Sun, ведущий шоу Джеймс Корден смог увести тему разговора со звездами так, что они и рассказали о подробностях своих отношений.

Так, Дэвид Швиммер поделился, что в первой сезоне сериала был очень влюблен в Дженнифер. При этом сама Джен добавила, что эта симпатия была взаимной.

Актера отметили, что на съемках действительно пытались оставаться друзьями.

«Я помню, как однажды сказала Дэвиду: «Будет такой облом, если первый наш настоящий поцелуй покажут по национальному телевидению». Естественно, впервые мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наши взаимные чувства и любовь друг к другу на Росса и Рейчел,» — заявила Энистон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Леди Гага призналась в беременности от насильника.

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