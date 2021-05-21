Леди Гага призналась в беременности от насильника

Американская певица и актриса Леди Гага вспомнила о том, что пережила в 19 лет изнасилование и как следствие беременность.

В проекте Опры Уинфри и принца Гарри «Я, которого вы не видите» Леди Гага рассказала довольно откровенные вещи. Стоит отметить, что задумка проекта в том, чтобы говорить о проблемах ментального здоровья.

Гага призналась, что продюсер будущей звезды в течение нескольких месяцев держал ее в студии, а также грозился сжечь все ее записи, если она не разденется.

Мужчина изнасиловал певицу, а затем выкинул ее из автомобиля на улицу рядом с домом ее родителей.

Певица объяснила, что она очень долго не могла отпустить ситуацию, ее постоянно тошнило. Кроме того, ее продолжают одолевать боли в мышцах. Которые, как она говорит, напоминают ей ощущения после изнасилования.

Леди Гага не стала называть имя насильника, объяснив это тем, что поклялась произносить имя вслух, чтобы еще раз с ним не встретиться.

Также Gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства.