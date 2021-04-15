Певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства

Певица Манижа призналась, что по отношению к ней не раз были сексуальные домогательства
Певица Манижа. Фото: скриншот из ток-шоу "Алена блин!"

Певица Манижа, которая представит Российскую Федерацию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», призналась, что до нее неоднократно домогались. Об этом она заявила в Youtube-шоу «Алена, блин!».

Певица рассказала, что впервые «узнала» о домогательствах, когда ей было 15 лет. В общественном транспорте, когда «яблоку негде было упасть», она вдруг поняла, что кто-то трогает ее за гениталии.

По словам Манижи, она так сильно испугалась, что даже не смогла оттолкнуть извращенца. Сегодня девушка считает, что тогда, на момент домогательства, она очень стеснялась и боялась, что общество осудит ее.

«Если ты скажешь, что тебя домогались, тебя за это еще и осудят: мол, что ты юбку такую короткую надела, правильно, что домогаются», — заметила исполнительница.

Певица добавила, что ее состояние было ужасным, ведь она не могла ни с кем поделиться случившимся.

Повторный инцидент произошел с Манижей через много лет. Во второй же раз девушка смогла постоять за себя и так сильно толкнула пристающего, что он в страхе вылетел из вагона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что клип Манижи набрал более 7 млн просмотров и стал самым популярным среди всех участников «Евровидения-2021».

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