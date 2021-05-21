Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала «Элита»

Также в новых сериях испанской драмы зрители увидят сразу трех новеньких. Фото: скрин трейлера "Элиты" на YouTube

Также в новых сериях испанской драмы зрители увидят сразу трех новеньких. Фото: скрин трейлера "Элиты" на YouTube

Создатели сериала «Элита» выпустили трейлер четвертого сезона.

Трейлер четвертого сезона «Элиты» Netflix можно увидеть на официальном YouTube-канале. На YouTube видео набрало более 380 тысяч просмотров, 25 тысяч лайков и 480 дизлайков.

Премьера испанского сериала в России будет 18 июня. Создатели уже начали работать над пятым сезоном.

В продолжении сериала зрители могут наблюдать за отношениями Гусмана и Нади. Также в новых сериях сериала зрители увидят трех новеньки в школе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умерла звезда телесериала «Санта-Барбара». Американская актриса, телеведущая и модель Тоуни Китэйн скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщает газета «NYT», ссылаясь на ее дочь. На данный момент причина смерти неизвестна. Тоуни Китейн родилась в 1961 году в Сан-Диего, в Калиформнии.