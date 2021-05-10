Умерла звезда телесериала «Санта-Барбара»

Умерла звезда телесериала &#171;Санта-Барбара&#187;
Тоуни Китэйн. Фото: скриншот Facebook

Американская актриса, телеведущая и модель Тоуни Китэйн скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщает газета «NYT», ссылаясь на ее дочь.

На данный момент причина смерти неизвестна.

Тоуни Китейн родилась в 1961 году в Сан-Диего, в Калиформнии. Когда Китэйн было около 12 лет она стала называть себя. «Тони».

С начала 1980-х годов начала активно сниматься в кино и телевидении. Девушку можно была увидеть в фильме «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984), «Мальчишник» (1984).

При этом стать популярной ей помогла роль в телесериале «Санта-Барбара» (1984), где она сыграла Лизу ДиНаполи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стала известна истинная причина смерти принца Филиппа.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге умер режиссер и актер Олег Зорин.

американская актриса санта-барбара смерть шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые придумали способ вызывать дожди в засушливых районах дронами
Умерла звезда телесериала «Санта-Барбара»
Восемь пожарных за час потушили частный дом в Гатчинском районе
На Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню
В Петербурге в понедельник обещают до +19 градусов и дожди
Французские военные направили Макрону новое письмо с предупреждением о ...
Беспроводной маячок Apple AirTag впервые взломали через 10 дней после выпуска
Эксперт объяснил опасность плесени на стенах