Умерла звезда телесериала «Санта-Барбара»

Американская актриса, телеведущая и модель Тоуни Китэйн скончалась на 60-м году жизни в Калифорнии. Об этом сообщает газета «NYT», ссылаясь на ее дочь.

На данный момент причина смерти неизвестна.

Тоуни Китейн родилась в 1961 году в Сан-Диего, в Калиформнии. Когда Китэйн было около 12 лет она стала называть себя. «Тони».

С начала 1980-х годов начала активно сниматься в кино и телевидении. Девушку можно была увидеть в фильме «Малибу» (1983), «Гвендолин» (1984), «Мальчишник» (1984).

При этом стать популярной ей помогла роль в телесериале «Санта-Барбара» (1984), где она сыграла Лизу ДиНаполи.

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