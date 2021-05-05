Стала известна истинная причина смерти принца Филиппа

Официальной причиной кончины принца Филиппа 9 апреля 2021 год назван преклонный возраст. Об этом пишет «Telegraph».

Помимо этого сообщается, что болезней или каких-то травм, которые могли бы стать причиной кончины принца, у Филиппа не было.

Ранее сообщалось, что супруг британской королевы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. О его смерти объявила королева.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года. Он был внуком короля Греции Георга I. Елизавета II и принц Филип были женаты 73 года В браке с королевой у них родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что принц Филипп перед смертью обратился к Чарльзу с наставлениями.