Принц Филипп перед смертью обратился к Чарльзу с наставлениями

Супруг британской королевы принц Филипп за несколько недель до смерти обратился к старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу с просьбами.

Герцог Эдинбургский ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

Как сообщает The Sun со ссылкой на королевского биографа Роберта Джобсона, пару недель назад Чарльз посетил отца в лондонской больнице и получил от него указания. В беседе о постели принц Филипп попросил наследника позаботиться о королеве после его смерти. Он также дал Чарльзу советы, как вести королевскую семью в ближайшие годы. Также супруг Елизаветы II выразил желание отправиться домой, чтобы провести последние дни в стенах Виндзорского замка.

Издание предположило, что печальной беседой отца и сына можно объяснить тот факт, что при выходе из больницы принц Чарльз выглядел расстроенным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что принц Гарри намерен вернуться в Британию, чтобы поддержать семью после смерти Филиппа.