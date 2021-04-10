Принц Гарри намерен вернуться в Британию, чтобы поддержать семью после смерти Филиппа

Он хочет быть рядом со своей бабушкой, несмотря ни на что.

Принц Гарри планирует вернуться в Британию, чтобы поддержать семью после смерти принца Филиппа, который приходился ему дедушкой. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник близкий к семье Гарри и Меган.

Известно, что Гарри намерен сделать все возможное, чтобы оказаться рядом со своей бабушкой и поддержать ее. Непонятно, какой прием он получит во дворце после скандального интервью Опре Уинфре, в которых рассказал о внутренних конфликтах членов семьи в Букингемском дворце.

Напоминаем, что принц Филипп скончался 9 апреля, в связи с чем в Британии объявили траур.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании скончался супруг королевы принц Филипп. Он умер в возрасте 99 лет.