В Великобритании скончался супруг королевы принц Филипп

Супруг британской королевы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Герцог Эдинбургский скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. О его смерти объявила королева.

«С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцого Эдинбургского. Его Королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья с людьми со всего мира оплакивает его потерю», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Дальнейшие объявления будут сделаны своевременно.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 2021 года. Он был внуком короля Греции Георга I. Елизавета II и принц Филип были женаты 73 года В браке с королевой у них родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елизавета II и принц Филипп сделали прививку от коронавируса.