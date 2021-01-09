Елизавета II и принц Филипп сделали прививку от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщает BBC News, королева и принц привились от коронавируса в субботу, 9 января. Процедура прошла в Виндзорском замке, ее проводил врач королевской семьи. Общественность оповестили об этом по решению самой Елизаветы. Она посчитала, что таким образом получится избежать лишних домыслов.

В настоящее время полтора миллиона жителей Соединенного Королевства получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса (для выработки иммунитета требуются две инъекции). Первыми на вакцинацию пригласили пожилых британцев старше 80 лет. Именно к этой группе населения и относятся 94-летняя королева и 99-летний принц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Наталья Орейро собралась привиться от COVID российской вакциной.