«Синоним качества»: Наталья Орейро собралась привиться от COVID российской вакциной

Актриса Наталия Орейро будет вакцинироваться от коронавируса именно российской вакциной. Такое намерение она огласила в эфире новой программы Хея Маммона на телеканале «América».

По словам звезды, с Россией у нее есть особая связь. Впервые она приехала в Россию 23 года назад и была очень удивлена радушным приемом. Российский препарат от COVID-19 вызывает у нее больше всего доверия.

«Если нужно будет привиться, я выберу русскую вакцину не раздумывая», — заявила актриса, отметив, что для нее «российская вакцина является синонимом качества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.