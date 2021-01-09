«Синоним качества»: Наталья Орейро собралась привиться от COVID российской вакциной

&#171;Синоним качества&#187;: Наталья Орейро собралась привиться от COVID российской вакциной
Актриса Наталья Орейро. Фото: Instagram

Актриса Наталия Орейро будет вакцинироваться от коронавируса именно российской вакциной. Такое намерение она огласила в эфире новой программы Хея Маммона на телеканале «América».

По словам звезды, с Россией у нее есть особая связь. Впервые она приехала в Россию 23 года назад и была очень удивлена радушным приемом. Российский препарат от COVID-19 вызывает у нее больше всего доверия.

«Если нужно будет привиться, я выберу русскую вакцину не раздумывая», — заявила актриса, отметив, что для нее «российская вакцина является синонимом качества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина от коронавируса наталья орейро пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ленинском легковушка протаранила влетела в троллейбус и перевернулась. ...
Коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч россиян
Дуров раскрыл причину массового перехода пользователей из WhatsApp в Telegram
Коронавирус унес жизни еще 55 жителей Петербурга за сутки
За сутки коронавирус выявили еще у 3 006 петербуржцев
«Синоним качества»: Наталья Орейро собралась привиться от COVID ...
В Петербурге создадут две новые перехватывающие парковки в 2021 году
Gazeta.SPb рассказывает, что можно сделать с новогодней ёлкой после праздников