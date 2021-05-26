Ходченкова сыграет Анну Каренину в российском сериале по заказу Netflix

Директор Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся тем, что предстоит большая работа над российским сериалом. Фото: vk.com/shodchenkova

Директор Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся тем, что предстоит большая работа над российским сериалом. Фото: vk.com/shodchenkova

Актриса Светлана Ходченкова исполнит роль Анны Карениной в первом драматическом российском сериале по заказу Netflix.

Об этом сообщается на сайте продюсерской компании «1-2-3 Producrion».

Сценарист Роман Кантор отметил, что эта работа — его сбывавшаяся мечта. Именно ему выпала честь работать над воспроизведением известнейшего романа Льва Толстого.

Директор Майкл Аззолино сообщил, что в компании гордятся тем, что предстоит большая работа над российским сериалом. Им важно, чтобы русскую историю рассказали русские люди.

Как уточнили в «1-2-3 Producrion», это их первый опыт работы с Netflix. Совместными усилиями они надеются что смогут затронуть этой историей каждого зрителя.

Снимать сериала будут в Москве и Северной столице. Новая «Анна Каренина» выйдет на Netflix по всему миру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студия имени Горького перезапустит киножурнал «Хочу все знать» с июня.