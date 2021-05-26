Студия имени Горького перезапустит киножурнал «Хочу все знать» с июня

Студия имени Горького перезапустит киножурнал «Хочу все знать» с июня
Песню для новой заставки передачи исполнила певица Монеточка. Фото: скрин программы "Хочу всё знать".

Киностудия имени Горького возрождает советский киножурнал «Хочу все знать!». Первый выпуск выйдет 1 июня.

Первые выпуски «Хочу все знать!» появились в советских телевизорах в 1957 году, сообщает «КиноПоиск HD». Программу закрыли 11 лет назад.

Как известно, сняли уже 36 новых программ, каждая длится 12 минут, состоит из трёх сюжетов. В первый день перезапуска будут показаны сразу три серии. Песню для новой заставки передачи исполнила певица Монеточка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дава станет новым ведущим «Дома-2». Он будет вести проект вместе Ксенией Бородиной и другими ведущего обновленного реалити-шоу «Дом-2», сообщает телеканал «Ю». Давид Манукян набрал популярность в таких социальных сетях, как: TikTok и Instagram. Вместе с Кариной Кросс они снимали юмористические и музыкальные ролики.

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