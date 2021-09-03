В Ирландии нашли мертвой выигравшую в лотерею 27 млн фунтов

Позже она заявляла, что выигрыш стал для нее адом. Фото: Pixabay

Позже она заявляла, что выигрыш стал для нее адом. Фото: Pixabay

Выигравшая огромную сумму денег в лотерею 56-летняя жительница Ирландии найдена мертвой.

Как сообщает Daily Mail, тело женщины было обнаружено накануне утром. Прибывшие к ней медики констатировали ее смерть. Полиция не нашла следов криминальной смерти, однако назначили вскрытия. Ирландка не состояла в браке, но у нее остались четверо братьев и сестер.

В 2013 году Маргарет Лоури сорвала джекпот: она выиграла в лотерею 27 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млрд рублей). Женщина рассказывала в интервью, что до этого момента она жила на 58 фунтов (5,8 тыс. рублей) в неделю.

На часть суммы она купило бунгало, паб и переделанную в развлекательный центр мельницу. Около половины состояния она отдала на благотворительность.

Позже она заявляла, что выигрыш стал для нее адом. Ее мельницу неоднократно поджигали, в 2015 году Лоури была приговорена к исправительным работам за оскорбление таксиста, а в 2018-м она выплатила 30 тыс. фунтов за оскорбление бывшего сотрудника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов.