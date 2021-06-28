Лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов

На выходных он купил в мобильном приложении билет за 50 рублей. Фото: https://pixabay.com

На выходных он купил в мобильном приложении билет за 50 рублей. Фото: https://pixabay.com

Лотерейный билет за 50 рублей принес петербуржцу шесть миллионов.

Об этом сообщают «Невские новости». Удачливый петербуржец стал миллионером. На выходных он купил в мобильном приложении билет за 50 рублей. Билет оказался выигрышным. Так петербуржец сорвал в лотерее куш — шесть миллионов рублей.

Самое интересное то, что организаторы пока не могут найти везунчика. Они продолжают поиски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более трети российских работодателей (36%) собираются повысить зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года. По данным сервиса «Работа.ру», 62% опрошенных работодателей ответили, что повышение зарплаты сотрудникам не входит в их планы. Еще 2% респондентов наоборот собираются снизить денежные выплаты. Больше половины руководителей (54%) сообщили, что уже повышали зарплаты в этом году.