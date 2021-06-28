Треть работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам

Треть работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам
Больше половины руководителей (54%) сообщили, что уже повышали зарплаты в этом году. Фото: pixabay

Более трети российских работодателей (36%) собираются повысить зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года.

По данным сервиса «Работа.ру», 62% опрошенных работодателей ответили, что повышение зарплаты сотрудникам не входит в их планы. Еще 2% респондентов наоборот собираются снизить денежные выплаты.

Больше половины руководителей (54%) сообщили, что уже повышали зарплаты в этом году, в среднем прибавка к зарплате составила 10%, так ответили 60% опрошенных.

Еще 36% работодателей повысили вознаграждение за работу на 10-30%, 3% — на 30-50%, и только 1% — в полтора-два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы больше других россиян готовы пожертвовать частью зарплаты ради новой работы. На втором месте по снижению зарплатных ожиданий — Москва и Подмосковье.

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