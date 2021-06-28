Петербуржцы больше других россиян готовы пожертвовать частью зарплаты ради новой работы

Петербуржцы больше других россиян готовы пожертвовать частью зарплаты ради новой работы
Больше всего соискателей, готовых работать за меньшую оплату труда ради трудоустройства насчитали в Северо-Западном федеральном округе. Фото: pixabay

Служба исследований hh.ru выяснила, что жители Петербурга и Ленобласти больше других россиян готовы снизить размер ожидаемой заработной платы ради получения предложения о работе.

В 2020 году индекс готовности снизить зарплаты только начал восстанавливаться после кризиса 2014-2015 годов, но во втором квартале вновь рухнул в минус. Спустя год, перед вторым кварталом 2021 года, уровень готовности снизить зарплатные ожидания снова растет.

Больше всего соискателей, готовых работать за меньшую оплату труда ради трудоустройства насчитали в Северо-Западном федеральном округе. На втором месте по снижению зарплатных ожиданий — Москва и Подмосковье, на третьем — Петербург и Ленобласть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали, насколько выросла зарплата врачей за год.

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