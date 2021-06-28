Петербуржцы больше других россиян готовы пожертвовать частью зарплаты ради новой работы

Больше всего соискателей, готовых работать за меньшую оплату труда ради трудоустройства насчитали в Северо-Западном федеральном округе. Фото: pixabay

Больше всего соискателей, готовых работать за меньшую оплату труда ради трудоустройства насчитали в Северо-Западном федеральном округе. Фото: pixabay

Служба исследований hh.ru выяснила, что жители Петербурга и Ленобласти больше других россиян готовы снизить размер ожидаемой заработной платы ради получения предложения о работе.

В 2020 году индекс готовности снизить зарплаты только начал восстанавливаться после кризиса 2014-2015 годов, но во втором квартале вновь рухнул в минус. Спустя год, перед вторым кварталом 2021 года, уровень готовности снизить зарплатные ожидания снова растет.

Больше всего соискателей, готовых работать за меньшую оплату труда ради трудоустройства насчитали в Северо-Западном федеральном округе. На втором месте по снижению зарплатных ожиданий — Москва и Подмосковье, на третьем — Петербург и Ленобласть.

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