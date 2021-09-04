Прокуратура начала проверку после отравления ребенка неизвестным веществом в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после отравления ребенка неизвестным веществом в Ленобласти
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти организовала проверку по факту отравления малолетнего ребенка неизвестным веществом.

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, СНТ «Колос». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным 78.ru со ссылкой на слова матери ребенка, мальчик нашел пакет с неизвестным веществом и употребил его. Семья ребенка неполная, на учете не состоит. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами.

отравление Прокуратура Ленобласти ребенок


 

Новости партнеров
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
В Петербурге тиктокер выкинул электросамокат с Яхтенного моста
В Петербурге тиктокер выкинул электросамокат с Яхтенного моста
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коэффициент распространения COVID в Петербурге в полтора раза превысил норму
Ушел из жизни 57-летний глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Прокуратура начала проверку после отравления ребенка неизвестным веществом ...
Макет «СКА Арены» представили на Восточном экономическом форуме
За 10 лет петербургская дамба предотвратила 26 наводнений
Мясников развеял популярный миф о витаминах
ДТП на Митрофаньевском шоссе перекрыло проезд
Подозреваемого в ограблении кудровского банка на 1,5 млн задержали