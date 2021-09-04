Прокуратура начала проверку после отравления ребенка неизвестным веществом в Ленобласти

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти организовала проверку по факту отравления малолетнего ребенка неизвестным веществом.

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, СНТ «Колос». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным 78.ru со ссылкой на слова матери ребенка, мальчик нашел пакет с неизвестным веществом и употребил его. Семья ребенка неполная, на учете не состоит. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами.