В Пушкине ребенок отравился таблетками

В Пушкинском районе Петербурга полицейские несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами.

По словам его родителей, малыш случайно наелся таблеток от давления.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 15 августа в больницу из квартиры на Ленинградской улице госпитализировали двухлетнего мальчика.

У ребенка врачи диагностировали отравление лекарственными препаратами, состояние оценивается как тяжелое.

Семья полная, на учете не состоит. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из квартиры дома 1 по ул. 5-я Красноармейская госпитализировали пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 13 мая.