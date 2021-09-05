В Хабаровске директор школы написала заявление об увольнении после танца учительницы

В Хабаровске директор школы № 76 Татьяна Строкова покинула свой пост по собственному желанию после того, как учительница выступила с танцем живота в День знаний.

Учительница, исполнившая танец, призналась, что чувствует свою вину в уходе директора. Ей очень тяжело. У нее самой было много планов, связанных с этой школой, сообщают «Аргументы и факты».

Директор написала заявление об увольнении после посещения управления образования местной администрации. В школе женщина проработала 28 лет.

Ранее в школе начали служебную проверку в школе, где на линейке первого сентября исполнила танец живота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учительница из Хабаровска, исполнившая танец живота на торжественной линейке перед детьми и их родителями в День знаний извинилась и объяснилась. Свет не так отображался, и создался эффект голого тела.