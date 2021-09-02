Исполнившая танец живота перед детьми в День знаний россиянка объяснилась

Учительница из Хабаровска, исполнившая танец живота на торжественной линейке перед детьми и их родителями в День знаний извинилась и объяснилась.

Под бликами солнца создавался свет не так отображался и создался эффект голого тела. На самом же деле наряд был полностью закрытым, пояснила она. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Своим восточным танцем, изображая птицу счастья, молодая учительница никого не хотела обидеть, призналась Юлия Марченко. Она еще пояснила смысл номера, который заключался в том, чтобы люди никогда не теряли свои крылья.

Ранее в школе №76 в Хабаровске молодая учительница исполнила танец живота. После началась проверка директора школы и преподавателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице 1 сентября свои двери распахнули девять новых школ, сообщили в пресс-службе городского правительства.