В День знаний в Петербурге открылось девять новых школ

В День знаний в Петербурге открылось девять новых школ
В новую школу на Петроградской стороне пойдут 550 детей с 1 по 8 класс. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Северной столице 1 сентября свои двери распахнули девять новых школ, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Четыре новые школы появились в Приморском районе, по одной — в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском.

В новую школу на Петроградской стороне пойдут 550 детей с 1 по 8 класс. После завершения всех работ в ней смогут учиться 825 школьников по программам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

В школе есть учебные классы, специализированные кабинеты, лаборатории, а также два кабинета технологий, где можно заниматься проектированием, 3D-моделированием и прототипированием. Кроме того, школьники смогут заниматься в спортивных залах и двух бассейнах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный назвал школы, где больше всего первоклашек.

1 сентября день знаний новости СПб новые школы


 

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