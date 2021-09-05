Полиция прикрыла нелегальные пункты приема металлолома в Петербурге

Полиция провела рейд по выявлению незаконной деятельности пунктов приема металлолома в Петербурге и Ленобласти и закрыла две точки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, во время проверки сотрудники полиции обнаружили нелегальные пункты приема металлов на Шоссейной улице, 29 в поселке Бугры, а также на проспекте Маршала Казакова, 25 в Красносельском районе города.

При этом торговая точка в Буграх уже закрывалась полицией, однако спустя некоторое время открылась снова. В обоих пунктах не было документов, разрешающих деятельность, оборудования для измерения радиоактивности и взрывоопасности металла, а также лицензии на эту деятельность.

Из двух точек изъяли дом и отходы металлов. Составлены административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после отравления ребенка неизвестным веществом в Ленобласти.