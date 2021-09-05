В Старой служебная собака Зорра нашла участников поножовщины

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция проводит проверку по факту поножовщины в деревне Старая.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, накануне в 9 часов утра в полицию поступило сообщение о ножевой резне на Верхней улице в дереве Старая. По указанному адресу нашли 44-летнего приезжего из Мурманской области с ножевым ранением живота. Его передали бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии.

Для поиска преступника к месту происшествия направили кинологическую собаку по кличке Зорра. Она проследовала по следам преступника от Верхней улицы до Рябиновой улицы. После полиция нашла подозреваемого в частном доме на Красногорской улице в Янино-2. Им оказался 44-летний мужчина, он тоже был ранен ножом. Ему потребовалась госпитализация.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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