Слесарь выстрелил в приятеля в квартире на Орджоникидзе

Слесарь выстрелил в приятеля в квартире на Орджоникидзе
Стрельба произошла в квартире на Орджоникидзе. Фото: google.maps

Сотрудники полиции Московского района Петербурга задержали мужчину, выстрелившего в знакомого.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МВД, инцидент произошел 4 сентября в квартире на улице Орджоникидзе, дом 52. Примерно в 16:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе по указанному адресу.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что в квартире произошел внезапный конфликт между 52-летним слесарем и 55-летним мужчиной. В ходе конфликта слесарь выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Потерпевший в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. На стрелка составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцы из Северного Кавказа устроили стрельбу в Петербурге.

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