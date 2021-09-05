Выходцы из Северного Кавказа устроили стрельбу в Петербурге

Полиция задержала выходцев одной северокавказских республик за стрельбу в Невском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, накануне в 13:30 в полицию обратился очевидец стрельбы на Октябрьской набережной. Со слов мужчины, водитель автомобиля «ВАЗ» выстрелил в воздух из оружия, двигаясь в направлении Вантового моста. Гильза попала в лобовое стекло заявителя.

Стрелявших задержали спустя 10 минут у дома 66 по Октябрьской набережной. За рулем отечественной машины находился 31-летний мужчина из Северного Кавказа. Также в салоне были трое его соотечественников в возрасте от 19 до 24 лет.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поджигателя магазина на Кондратьевском проспекте задержали. Пожар удалось потушить сотрудникам магазина, никто не пострадал.