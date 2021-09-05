Поджигателя магазина на Кондратьевском проспекте задержали

Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Калининском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге продуктового магазина на Кондратьевском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, сегодня ночью, около 1 часа в полицию поступило сообщение о загоревшемся магазине на Кондратьевском проспекте, 65.

На месте происшествия сотрудники установили, что к магазину подошел неизвестный, облил входную дверь бензином, поджег ее, а после поспешил скрыться с места. Пожар удалось потушить сотрудникам магазина, никто не пострадал.

Подозреваемого быстро нашли. Им оказался 41-летний приезжий из Новгородской области. Он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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