Поджигателя магазина на Кондратьевском проспекте задержали

Поджигателя магазина на Кондратьевском проспекте задержали
Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Калининском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге продуктового магазина на Кондратьевском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, сегодня ночью, около 1 часа в полицию поступило сообщение о загоревшемся магазине на Кондратьевском проспекте, 65.

Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На месте происшествия сотрудники установили, что к магазину подошел неизвестный, облил входную дверь бензином, поджег ее, а после поспешил скрыться с места. Пожар удалось потушить сотрудникам магазина, никто не пострадал.

Подозреваемый в поджоге задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемого быстро нашли. Им оказался 41-летний приезжий из Новгородской области. Он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция прикрыла нелегальные пункты приема металлолома в Петербурге.

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