6 сентября — важная дата. 30 лет назад Ленинград стал Петербургом.

Тридцать лет назад Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. Принято считать, что именно так его назвал Петр Первый в день, когда была заложена Петропавловская крепость. На самом деле царь далеко не сразу утвердил название нового города. А вот его неофициальное имя «Питер» сразу вошло в обиход.

27 мая (16 по старому стилю) 1703 года была основана крепость на Заячьем острове. Судя по запискам Петра Первого, он не присутствовал при этом событии, так как был занят. Зато 29 июня он собственноручно заложил первые камни фундамента церкви. Этот день отмечен в церковном календаре как Петров день, и именно святой Петр стал покровителем церкви и крепости.

После этого в течении нескольких лет и саму крепость, и разрастающийся вокруг нее город император называл по-разному: чаще всего на голландский манер Санкт-Питербурхом, хотя в письмах нередко упоминал «строящийся Парадиз». А вот его приближенные и вовсе меняли буквы и количество в названии — в придворных письмах того времени можно прочесть и про Санкт-Петер-Бург, и про Питерпол, и даже про S. Петрополис. А крепость, в свою очередь, носила длинные названия Санкт-питербурской фортеции или Санкт Питер Бургской фортофикации.

Примерно через десять-пятнадцать лет установились два постоянно использующихся названия: в высшем обществе город назвали в греческом стиле Петрополем, а среди простого народа — Питером. Ломоносов, Державин, Пушкин использовали величественное имя города в своих стихотворениях и одах — тогда в моде была античность. А фины, которые приезжали в город работать на строительстве, быстро переняли короткое и удобное словечко «питер», и в финском языке появилось название «Pietari».

Санкт-Петербург стал Петроградом на фоне вступления России в Первую мировую войну. Это вызвало всплеск антинемецких настроений и бурного патриотизма. Из репертуара Мариинского театра были исключены оперы Вагнера, а городу дали более «славянское» название. Именно тогда многие придворные немцы поменяли фамилии на подчеркнуто русские, поэтому сейчас коренные петербуржцы, ведущие свой род от немецких фрейлин, носят очень простые фамилии — Петров, Иванов.

21 января 1924 года скончался Владимир Ильич Ленин, и 26 января город снова был переименован, на этот раз — в память о революционере. Петербургская интеллигенция долго не могла смириться с этой переменой, город упрямо продолжали называть Санкт-Петербургом или шутливо «Санкт-Ленинбургом», а про переименование придумывали анекдоты. Например: «Какие три лучших города в мире?» — «Петербург, Петроград и Ленинград».

В 1989 году объединение «Русское знамя» выступило инициативой вернуть Ленинграду первое, историческое название. Решение было принять очень сложно, и в конце концов к 1991 году стало ясно, что не обойтись без народного референдума. Большую роль в возвращении Санкт-Петербургу его исторического названия сыграл тогдашний мэр города Анатолий Собчак. Существует распространенное заблуждение, что за старинное название проголосовало абсолютное большинство. Это не так: сторонники «Санкт-Петербурга» победили «ленинградцев» с очень небольшим перевесом. И несмотря на то, что прошло уже тридцать лет с момента референдума, всё еще есть люди, которые бы хотели, чтобы город носил название Ленинград.