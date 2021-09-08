Сохраняются ли витамины в солёных огурцах

Огурцы - соленые, свежие и малосольные - содержат в себе калий, фосфор, кальций и магний. Фото: pixabay

Огурцы - соленые, свежие и малосольные - содержат в себе калий, фосфор, кальций и магний. Фото: pixabay

Невозможно круглый год есть витамины прямо с грядки — поэтому так хочется сохранить полезные продукты с помощью засолки. Но есть ли смысл есть варенья и соленья? И так ли это полезно?

На самом деле — да. Несмотря на распространенный миф о том, что соль “выводит” все полезные вещества из огурцов, они остаются полезными и при горячей, и при холодной засолке.

Огурцы — соленые, свежие и малосольные — содержат в себе калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк и другие минеральные вещества, а также витамины С, группы В, PP.

То же касается и соленых помидоров — они сохраняют витамины C, A, В1, В2, бета-каротин, и никотиновую кислоту. Но у них есть особенность — в отличие от огурцов, их гораздо легче испортить при приготовлении. Поэтому нужно внимательно следить за рецептом и не “переварить” помидоры, если вы используете горячий рассол.

А вот квашеная капуста — уникальный источник витамина С и К и фолиевой кислоты. Бочки с квашеной капустой начали брать в плавание капитаны парусных судов, после того, как стало ясно, что корабельная “диета”, не содержавшая в себе никаких витаминов, приводит к развитию у матросов цинги.

Так что если включить в рацион достаточное количество соленых овощей, можно обойтись без сезонного приема аптечных витаминов.

Но главное — не переборщить. Большое количество соли вредно для людей, страдающих заболеваниями почек и мочевыводящих путей, а также для больных сахарным диабетом.

Зато совершенно безопасно и в то же время очень полезно добавление в меню замороженных ягод и фруктов. Заморозка никак не вредит, а наоборот помогает сохранить содержащиеся в них витамины, полифенолы и антиоксиданты.

Поэтому если вы ищите альтернативу сладкому варенью, попробуйте нарезать яблоки и груши и заморозить их вместе с облепихой, черникой и малиной.

Варенье, между прочим, тоже позволяет сохранить полезные свойства, но добавленный в него сахар не дает съесть столько варенья, чтобы полезность превысила вред.

По примерным подсчетам, варенья можно себе позволить пару ложек за день — чтобы вместе с остальной глюкозой, поступающей из разной еды, оно не превысило дневную норму.

Зато в качестве полезной альтернативы сладкому угощению можно использовать сухофрукты. В них, в отличие от варенья, не нужно добавлять дополнительный сахар, но они прекрасно укрепляют волосы, ногти и кости. Железо, содержащееся в кураге и сушеных яблоках, нормализует процессы кроветворения, а пищевые волокна и клетчатка улучшают работу желудка.