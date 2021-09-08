Рак от фитолампы — опасность или миф

Фитолампа- это отличный вариант для тех, кто живет в не очень солнечном регионе (например, у нас, в Ленинградской области), но мечтает иметь дома зеленые джунгли.

Технически фитолампа выполняет функции солнечных лучей — то есть стимулирует рост растений и помогает им вырабатывать хлорофилл.

Однако всем известно, что длительное и интенсивное воздействие солнца может вызвать “снежную слепоту”, а в худшем случае — катаракту и рак кожи. Получить эти заболевания, просто загорая на пляже, невозможно, но ведь фитолампы работают часто в дневное время, когда хозяин цветов находится рядом. К тому же цветоводы пересаживают и поливают растения, и в этот момент их руки получают воздействие фитолампы.

Чтобы разобраться в том, насколько опасным может быть излучение, нужно в первую очередь понять, чего следует опасаться.

Все болезни и неприятные последствия случаются от нахождения под ультрафиолетом. Как бы ни был свет от светодиодов похож на солнечный, он все-таки создан специально для выращивания растений, а им ультрафиолет не нужен — их листья не поглощают волны более длинного спектра.

Следовательно, и фитолампы можно считать абсолютно безопасными. Только вот читать при них не стоит — недостаточно яркий свет приведет к снижению зрения (но, конечно, не к катаракте).

Важно подчеркнуть, что речь идет о светодиодных фитолампах — то есть лампах для растений нового поколения. Люминесцентные лампы, которые и сейчас используются в больших парниках и теплицах, также не выделяют ультрафиолет, но зато издают неприятное мерцание. Впрочем, о том, что находиться в помещении с такой лампой невозможно, легко догадаться опытным путем. Буквально через пятнадцать минут вы почувствуете неприятное жжение в глазах или заработаете мигрень.

В целом люминесцентные лампы также безвредны, если их использовать правильно: включать в помещении, где вы не будете находиться, или установить в парнике, который вы можете выключить перед тем, как зайти внутрь.

На ночь фитолампу лучше не оставлять — растениям, как и людям, нужен отдых.

Зато другие светодиодные лампы, с которыми мы привыкли взаимодействовать без боязни, как раз наоборот, содержат UV-излучение. Это специальные лампочки для фиксации маникюра и лампы, установленные в кабинах солярия.

Американский дерматолог Джастина Клурк отмечает действие накопительного эффекта и советует по возможности сократить частоту использования ламп с ультрафиолетовым излучением.

Если о вреде солярия говорят и пишут постоянно, то лампы для маникюра обычно не удостаиваются такого внимания. Принцип защиты от них один и тот же: например, Фондом рака кожи в США и Американской академией дерматологии рекомендуется заклеивать родинки отражающей лучи фольгой и использовать солнцезащитные крема. Правда, от другой проблемы, связанной с загаром, крем скорее всего не поможет — известно, что регулярное посещение солярия и маникюрного салона вызывает преждевременное старение кожи.