«Навсегда останется Великолепным»: Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо, назвав его национальным достоянием.

«Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, полным шуток и смеха, с громкими словами и ловким телом, величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя», — написал французский лидер в Twitter.

В понедельник, 6 сентября, известный артист скончался в возрасте 88 лет. Имя французского актера Жан-Поль Бельмондо, кажется, известно всем. Он запомнится зрителю благодаря блестящей актерской игре и обаятельной внешности, в которую бесповоротно влюбились миллионы. Актер успел сняться более чем в 80 фильмах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бельмондо дебютировал в кино в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме «Мольер». После этого он с завидной регулярностью появлялся на экранах в самых разных лентах, но популярность и узнаваемость ему принесла «На последнем дыхании».