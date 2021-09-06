Жан Поль-Бельмондо: как жил и умер известный французский актер

Сегодня, 6 сентября, известный артист скончался в возрасте 88 лет.

Имя французского актера Жан-Поль Бельмондо, кажется, известно всем. Он запомнится зрителю благодаря блестящей актерской игре и обаятельной внешности, в которую бесповоротно влюбились миллоны. Сегодня Gazeta.SPb вспоминает знаковые фильмы актера.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен в семье скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Мадлен Рейно-Ричард. Сложно представить, но в молодости артист мечтал о профессиональной боксёрской карьере. Несмотря на это, Жан-Поль Бельмондо поступил на актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства – это и определило его дальнейшую жизнь.

Бельмондо дебютировал в кино в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме «Мольер». После этого он с завидной регулярностью появлялся на экранах в самых разных лентах, но популярность и узнаваемость ему принесла «На последнем дыхании». В культовом фильме Жан-Пол Бельмондо сыграл молодого и харизматичного преступника.

После этого актер не раз играл романтических героев в фильмах «Чочара» (1960, вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, «Женщина есть женщина» (1961) Жан-Люка Годара, «Вор» (1967) Луи Маля, «Сирена с Миссисипи» (1969) Франсуа Трюффо.

Картина «Человек из Рио» также во многом стала определяющей – после нее Бельмондо все чаще появлялся в образе авантюриста или циника в комедиях и боевиках. Примечательно, что талантливый актер выполнял большинство трюков самостоятельно – в этом ему помогло спортивное прошло.

Зенитом славы Бельмандо стал период с середины 1960-х и до середины 1980-х годов. Тогда выходят фильмы «Безумный Пьеро» (1965) Жан-Люка Годара, «Великолепный» (1973) Филиппа де Брока, «Чудовище» (1977) Клода Зиди (1977), «Ас из асов» (1982) Жерара Ури. В 1981 году Жан-Поль Бельмондо был приглашен на роль агента спецслужб в драматическом триллере с элементами боевика «Профессионал».

В 1988 году Бельмондо был удостоен кинопремии «Сезар» за съемки в «Баловень судьбы». От статуэтки артист отказался – ее автор, Бальдаччини Сезар, однажды нелестно отзывался о работах отца актера.

Переломным моментом в жизни Бельмондо стал инсульт, который он перенес в 2001 году. Актеру понадобилось время, чтобы прийти в себя и снова начать ходить и разговаривать. Только в 2008 году артист вновь порадовал поклонников, появившись в фильме «Человек и его собака».

В 2015 году Жан-Поль Бельмондо объявил о завершении карьеры в кино, чтобы уже через три года, в 2018 году, заявить о готовности продолжать сниматься.

Всего Жан-Поль Бельмондо успел сняться более чем в 80 фильмах. Сегодня, 6 сентября, талантливого и всемирно известного актера не стало. Адвокат знаменитости отмечает, что в последнее время Бельмондо жаловался на усталость. Он умер у себя дома в Париже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер актер Жан-Поль Бельмондо.