Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Умер актер Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмандо скончался на 89-м году жизни. Фото: скриншот фильма "Чудовище"

Известному артисту было 88 лет.

Сегодня, 6 сентября, стало известно о смерти 88-летнего французского актера Жан-Поля Бельмондо. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на адвоката звезды.

Не уточняется, что стало причиной кончины и каковы ее обстоятельства. Все подробности пока что только выясняются.

Напоминаем, что актер активно снимался в кино, а также играл на сцене театра. Славу ему принесла роль в фильме «На последнем дыхании», вышедшем на экране в 1959 году. В его очаровательную улыбку были влюблены миллионы девушек со всех уголков планеты. Чаще всего Жан-Поль Бельмондо снимался в комедиях и боевиках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин.

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