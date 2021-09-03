Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин

Сегодня, в пятницу, третьего сентября, не стало известного футбольного арбитра и судьи FIFA Александра Берёзкина. Выдающемуся петербуржцу был всего 41 год.

Мужчина умер в результате жесткого ДТП. Медики боролись за его жизнь трое суток, но в итоге его не удалось спасти. Смерть Берёзкина стала ужасной потерей для футбола Петербурга. Об этом сообщает Федерация футбола города.

Она выразила выразила слова поддержки и глубокое соболезнование родным и близким Берёзкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер и журналист Олег Гусейнов умер в Абхазии от ковида на 69 году жизни. Артист поехал в другую страну на отдых. Однако, там его ждал неприятный сюрприз. В Абхазии Гусейнов заразился коронавирусом и скончался. Олег Гусейнов — заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Почти 30 лет актер прослужил в театре.