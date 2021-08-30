От коронавируса умер актер Олег Гусейнов

Актер и журналист Олег Гусейнов умер в Абхазии от ковида на 69 году жизни.

Артист поехал в другую страну на отдых. Однако, там его ждал неприятный сюрприз. В Абхазии Гусейнов заразился коронавирусом и скончался. Об этом сообщает «Кабардино-Балкария»

Где похоронят Гусейнова пока близкие не говорят.

Олег Гусейнов — заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Почти 30 лет актер прослужил в Русском драматическом театре имени Горького в Нальчике.

С 90-ых годов Гусейнов снимается в кино. Он снялся в фильмах: «Глубокая река», «Дорога на край жизни», «Казино», «По Таганке ходят танки» и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне стало известно о смерти актера и режиссера Артура Диланяна, которого многие помнят по ролям в сериалах «Кухня» и «Воронины». Артисту было 59 лет. Об этом сообщили коллеги Диланяна в социальной сети «Вконтакте» на странице Армянского театра.