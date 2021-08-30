Звезда «Кухни» и «Воронины» умер прямо на сцене

Фото сделано за несколько минут до смерти актера Диланяна. Фото: скриншот Instagram

Фото сделано за несколько минут до смерти актера Диланяна. Фото: скриншот Instagram

Артист скончался во время спектакля.

Сегодня, 30 августа, стало известно о смерти актера и режиссера Артура Диланяна, которого многие помнят по ролям в сериалах «Кухня» и «Воронины». Артисту было 59 лет. Об этом сообщили коллеги Диланяна в социальной сети «Вконтакте» на странице Армянского театра.

Известно, что актер умер прямо во время спектакля. Он находился на сцене, когда сердце перестало биться.

«На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <…> Ощущение кошмарного сна»,

— написали его коллеги.

Напоминаем, что Диланян много снимался в российских сериалах: «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два».

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