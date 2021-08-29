Бывший депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе

Бывший депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе
Михаил Ненашев умер от остановки сердца. Фото: скриншот видео Youtube

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев умер во время тренировки в фитнес-клубе в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, Ненашев почувствовал себя плохо во время тренировки в фитнес-клубе, расположенном на Рублевском шоссе. Мужчине вызвали скорую, но спасти его не удалось. Причиной смерти стала остановка сердца, она случилась сразу после начала тренировки. Политику был 61 год.

Михаил Ненашев в 2007-2011 годах был депутатом Госдумы и членом думского комитета по обороне.

Он служил в Северном флоте, получил воинское звание — капитан 1 ранга. В 1991 году политик организовал Общественный совет «300 лет Российскому Флоту», который впоследствии преобразовали в Общероссийское Общественное Движение Поддержки Флота. На семи съездах Движения избирался председателем.

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