Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19

Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19
Сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в конце весны.  Фото: pixabay.com

В Минздраве напишут новые рекомендации по лечению ковида. В новой 12-й версии появятся другие схемы лечения, а также недавно зарегистрированные лекарства, которые не предназначены для лечения ковида, но имеют эффективность. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Так, в перечне появятся лекарства, которые уже используются в стране. Также в список могут попасть препараты, вновь зарегистрированные в стране. Об этом сообщается на сайте Минхдрава.

Сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в конце весны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились около 46 миллионов человек, из них 39 миллионов человек полностью закончились курс вакцинации.

коронавирус лекарства минздрав перечень Россия


 

Новости партнеров
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге на треть выросла преступность среди иностранных граждан
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт
Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19
Avito заблокирует объявления о продаже «Пушкинских карт»
Россияне тратят на ЖКХ около 11,5 процента зарплаты
В России от коронавируса полностью привились более 39 млн человек
Куба в ноябре отменит обязательные ПЦР-тесты для туристов
В Крыму обнаружили череп древней гигантской гиены
Курение электронных сигарет связали с появлением тромбов