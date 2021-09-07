Минздрав обновит список препаратов в схеме лечения COVID-19

В Минздраве напишут новые рекомендации по лечению ковида. В новой 12-й версии появятся другие схемы лечения, а также недавно зарегистрированные лекарства, которые не предназначены для лечения ковида, но имеют эффективность. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Так, в перечне появятся лекарства, которые уже используются в стране. Также в список могут попасть препараты, вновь зарегистрированные в стране. Об этом сообщается на сайте Минхдрава.

Сейчас в России действует 11-я версия рекомендаций, выпущенная в конце весны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились около 46 миллионов человек, из них 39 миллионов человек полностью закончились курс вакцинации.