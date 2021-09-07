В России от коронавируса полностью привились более 39 млн человек

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились около 46 миллионов человек, из них 39 миллионов человек полностью закончились курс вакцинации.

«46 млн получили прививку первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами», — заявила Голикова в понедельник, 6 сентября, на Всероссийской неделе охраны труда.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, в России выявлено 7 030 455 случаев коронавируса. Вылечились 6 285 007 человек. Общее число жертв ковида в стране достигло 187 990 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиолог перечислил побочные эффекты вакцинации от COVID-19. Обычно прививка российскими вакцинами вызывает боль в месте укола, лихорадку, повышение температуры тела и слабость. Однако все эти побочные эффекты исчезают через несколько дней.