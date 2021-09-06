Эпидемиолог перечислил побочные эффекты вакцинации от COVID-19

Эпидемиолог перечислил побочные эффекты вакцинации от COVID-19
Вакцина способна защитить пациента от тяжёлой формы течения и осложнений COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук рассказал о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса.

Специалист заявил в беседе с изданием «Росбалт», что любое медицинское вмешательство может стать причиной нежелательных реакций организма. Барчук пояснил, что когда медики принимают решение о вакцинации пациента, они рассчитывают соотношение пользы и вреда для пациента.

Обычно прививка российскими вакцинами вызывает боль в месте укола, лихорадку, повышение температуры тела и слабость. Однако все эти побочные эффекты исчезают через несколько дней.

Также после вакцинации могут начаться отдаленные осложнения. При использовании зарубежных вакцин фиксировались редкие случаи тромбоза и миокардита.

При этом, как отмечает эпидемиолог, при коронавирусе риск этих осложнений и других опасных последствий в разы выше, чем после прививки. Кроме того, вакцина способна защитить пациента от тяжёлой формы течения и осложнений COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что происходит с психикой после COVID-19.

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