Туман в голове и агрессия. Что происходит с психикой после COVID-19

Не все последствия коронавируса заметны с первого взгляда — иногда сатурация в норме, ПЦР — отрицательные, больничный закрыт, визуально осложнений нет… А выходить на работу все равно оказывается тяжело.

По словам заведующей кафедры неврологии ПГМУ Юлии Владимировны Каракуловой, остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго. В своем интервью порталу 59.ru врач рассказывает, что встречается с пациентами, которые не знают, что они перенесли коронавирус. Молодые и здоровые люди, спортсмены говорят, что у них как будто бы появился туман в голове. Это говорит о том, что перенести коронавирус можно незаметно, но его последствия дают о себе знать.

Врачи говорят о коронавирусе как о нестандартном и нетипичном — например, после перенесения атаки вируса гриппа у пациента сохраняется слабость и вялость, но не бывает эмоциональных нарушений.

Юлия Каракулова подчеркивает, что COVID-19 — это первичный нейротропный агент, который проникает в мозг и влияет на структуры, отвечающие за когнитивные и другие функции.

В том случае, если вы чувствуете опасные симптомы (даже если официально вам не диагностировали коронавирус), обязательно обратитесь к врачу.

В первую очередь сделайте тест на антитела, и если причина вашей апатии, вспышек эмоций и плохой памяти кроется в перенесенном вирусе — обратитесь за психологической помощью.

Так называемые эмоциональные качели — это состояние, при котором человек испытывает чересчур сильные эмоции, не может совладать с ними. За контроль над проявлением эмоций отвечают лобные доли. У детей и людей пожилого возраста эти функции снижены — поэтому и те, и другие часто выражают свои чувства слишком ярко.

Из-за нейротоксичности вирус может воздействовать на этот отдел мозга, повреждая его и снижая контролирующую функцию. Это не окончательные изменения, и восстановление возможно, но лучше обратиться к специалисту и не пускать выздоровление на самотек.

Юлия Максимовна поясняет также, что скорее всего психические изменения начинают происходить у всех в одно время, но многие обнаруживают их спустя время, иногда даже через месяц после выздоровления. По ее словам, когда люди сосредоточены на болезни и главное для них — вопрос выживания, пациенты не обращают внимания на психику.