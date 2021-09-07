В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19

В Федеральном медико-биологического агентстве оценили возможность искусственного создания ковида.
Настоящих доказательств того, что ковид создали искусственно, сейчас нет, однако технологии для создания такого вируса в мире есть, заявила доктор медицинских наук Дарья Крючко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее США обвиняли Китай в утечке ковида из лаборатории, как начале распространения вируса. Однако точных доказательств ученые Америки не предоставили. Китай отмечал, что это не может быть правдой, отказывался от совместного расследования и «обижался» на США.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Минздраве напишут новые рекомендации по лечению ковида. В новой 12-й версии появятся другие схемы лечения, а также недавно зарегистрированные лекарства, которые не предназначены для лечения ковида.