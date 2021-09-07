Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса

Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса
Также этой осенью готовятся к волне гриппа. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Россия на пороге четвертой волны эпидемии ковид. Об этом заявил инфекционист, главврач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Так, он уверен, что вирус будет присутствовать в нашей жизни еще 1,5-2 года. Тимаков также отметил, что осенью и весной будет скачок заболеваемости. Он заявил, что 80% россиян уже контактировали с ковидом. Об этом сообщает «Первый канал».

Также этой осенью готовятся к волне гриппа. Российские ученые трудятся над созданием универсальной вакцины от болезней. Пока это трудный процесс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук рассказал о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса. Он заявил, что любое медицинское вмешательство может стать причиной нежелательных реакций организма.

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