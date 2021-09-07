Экстремальное свидание в Петербурге закончилось помощью спасателей

Экстремальное свидание в Петербурге закончилось помощью спасателей
Отмечается, что внизу их ждали полицейские. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

На необычное свидание решилась парочка из Северной столицы.

Любители большой высоты забрались на арку одного из пролетов Большеохтинского моста. Пару сразу же заметили петербуржцы и позвонили в экстренные службы. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Так, необычное свидание закончилось для влюбленных спуском на тросах. Им помогли спуститься сотрудники МЧС. Отмечается, что внизу их ждали полицейские.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 6 сентября, на въезде на мост Александра Невского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. «Киа притерлась с грузовиком на въезде на мост Александра Невского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

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