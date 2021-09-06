У моста Александра Невского столкнулись иномарка и грузовик

У моста Александра Невского столкнулись иномарка и грузовик
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 6 сентября, на въезде на мост Александра Невского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика.

«Киа притерлась с грузовиком на въезде на мост Александра Невского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«Грузовик заехал в слепую зону, вот и результат. Когда уже водители грузовиков запомнят, что в слепую зону легковушек заезжать нельзя!», — пишут пользователи Сети.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

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У моста Александра Невского столкнулись иномарка и грузовик
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