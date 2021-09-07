11 и 12 сентября в Кронштадте состоится стрим-фестиваль «Рокштадт»

11 и 12 сентября в Кронштадте состоится стрим-фестиваль «Рокштадт»
На концерте выступят:  Tequilajazzz, «АукцЫон», «Кирпичи». Фото: pixabay.com

На этих выходных в Кронштадте будет стрим-фестиваль «Рокштадт». Он посвящен 40-летию Ленинградского рок-клуба.

Фестиваль пройдет в смешанном формате с живыми концертами в парке «Остров фортов». Также состоится онлайн-трансляция на одной из ведущих стриминговых площадок. Об этом сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

На концерте выступят: Tequilajazzz, «АукцЫон», «Кирпичи». Свое 20-летие отпразднует группа «Сегодня Ночью». Она также выступит на фестивале.

В онлайн-студии будут работать музыкальный критик Артемий Троицкий, а также документалист и обозреватель Борис Барабанов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концерт Макса Коржа, который планировали провести на петербургском стадионе «Газпром Арена» 4 сентября этого года, перенесли на 3 сентября следующего года. Этот концерт должен был состояться еще год назад

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