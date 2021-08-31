Сентябрьский концерт Макса Коржа в Петербурге перенесли на 2022 год

Макс Корж выступит в Петербурге в сентябре 2022 года. Фото: скриншот Instagram

Макс Корж выступит в Петербурге в сентябре 2022 года. Фото: скриншот Instagram

Концерт Макса Коржа, который планировали провести на петербургском стадионе «Газпром Арена» 4 сентября этого года, перенесли на 3 сентября следующего года.

Как сообщается на сайте певца, этот концерт должен был состояться еще год назад, однако сейчас его, как и тогда, вновь перенесли из-за действующих в Северной столице коронавирусных ограничений.

«Подготовка и проведение масштабного стадионного концерта требует вовлечения тысяч людей и у нас нет никакого морального права рисковать их здоровьем и здоровьем зрителей», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что все купленные билеты на 5 сентября 2020-го и 4 сентября 2021-го остаются действительными, с ними можно будет пройти на концерт в 2022 году.

Однако, если нет возможности пойти на концерт в 2022 году, организаторы готовы вернуть деньги. Подробная информация о возврате будет размещена на странице концерта на сайте билетных компаний, где покупались билеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что концертная индустрия в РФ потеряла более 90% выручки из-за пандемии.