Концертная индустрия в РФ потеряла более 90% выручки из-за пандемии

Ассоциация «КТиБО» (Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций) рассказала, как пострадала концертная индустрия России за время пандемии.

Как сообщает Peterburg2.ru, более 90% выручки было потеряно, более 17 месяцев работа практически парализована, отменены или перенесены были не менее 10 тыс. мероприятий по стране. По словам представителей этой сферы, индустрия находится на пороге краха, а между тем в секторе культуры задействовано более 600 тыс. человек.

Также организаторов мероприятий волнует судьба шести ближайших концертов в Петербурге: выступление групп «Мумий Тролль» 29 августа, «Нервы» 9 сентября, Zivert 10 сентября, «Сплин» 11 сентября, The Hatters 12 сентября, Макса Барских 15 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скандал из-за концертов рэпера Басты, которые прошли в Петербурге, дошел до правительства России. Теперь разбираться с возможными нарушениями будут с подачи председателя Михаила Мишустина. Все началось с возмущений петербуржцев в социальных сетях, куда попали видео с концертов рэпера.