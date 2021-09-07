Россия идет в сторону онлайн-выборов: электронные подписи проверит искусственный интеллект

В этом году электронное голосование будет проходить в семи регионах России. Глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что в будущем голосовать дистанционно смогут 100% россиян, но двигаться к этому надо постепенно.

Об этом Элла Памфилова рассказала в интервью телеканалу «Санкт-Петербург». По ее словам, прежде, чем вводить электронное голосование по всей России, необходимо опробовать систему через пилотные проекты, а затем расширять ее.

В этом году электронное голосование проходит в семи регионах России. Проверять электронные подписи будет искусственный интеллект.

«Еще мы мечтаем сделать в 2022 году цифровой аналог онлайн-платформы выборов. 20 уже сервисов запустили: на едином портале Госуслуг есть вся информация по депутатам, кандидатам. И эта информация доступна для всех. А еще мы запустили наш электронный рабочий блокнот, для наших членов комиссий», — рассказала Памфилова в интервью.

Кроме того, за следующие два года ЦИК планирует установить на всех участках комплексы обработки избирательных бюллетеней – «электронные урны». За это время предстоит закупить еще минимум 20 тысяч урн.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что ЦИК будет бороться с кандидатами-«двойниками» на выборах.