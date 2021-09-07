Состоялось 268-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

2 сентября 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— об итогах выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, кандидатов в депутаты муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;

— о согласовании образования избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании;

— о проведении досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании;

— о формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва; — о форме нагрудного знака наблюдателя, представителя средства массовой информации при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва; — о внесении изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22 июня 2021 года № 240-12 «О режиме работы избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»;

— о регистрации доверенных лиц избирательного объединения – Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

— об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных и действующих на территории Санкт-Петербурга, за второй квартал 2021 года.

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